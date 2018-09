السيطرة على حريق هائل في بنك بالعاصمة الكويتية

شب حريق ضخم في مبنى تابع لبنك الكويت الوطني بالعاصمة الكويتية، لكنه لم يسفر عن إصابات، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده بعد فترة وجيزة.

وقال مدير الإعلام في الإدارة العامة للإطفاء، العميد خليل الأمير، إنه تمت السيطرة على الحريق من خلال 4 فرق إطفاء بالإضافة إلى فرق أخرى متخصصة.

وأضاف الأمير أن الحريق وقع في الجدار الخارجي لمبنى الإدارة الملاصق للمبنى الرئيسي، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات.

وكان البنك قد أخلى 2500 شخص من المبنى الرئيسي، فور اندلاع الحريقظ، ولم ترد تفاصيل على الفور بشأن سبب اندلاع الحريق.

