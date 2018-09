قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الاتفاق النووي الإيراني يهدد أمن إسرائيل، مشددا على رفضه تماما لما يحمله من تهديدات أمنية.

وأضاف في تصريحات عاجلة، نقلتها “سكاي نيوز”، أن إيران تعمل على تطوير أسلحة ذرية ولديها المعدات اللازمة بمخزن سري في طهران، مشيرا إلى أن إيران تمتلك مخزنا سريا ذريا في طهران.

