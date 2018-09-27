صدام السبت والسيئ والأسوأ يزينان عناوين الصحف العالمية

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على فوز كل من يوفنتوس ونابولي، في الدوري الإيطالي (الكالتشيو) ضمن مباريات الجولة السادسة، بجانب المباراة المنتظرة بين الفريقين، مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة، حيث عنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "الكرة لهم، السبت في تورينو بالفعل مباراة الاسكوديتو.. يوفنتوس ونابولي والمواجهة الحقيقية"، وأضافت "يوفنتوس فاز على بولونيا 2-0 وديبالا يعود للتهديف.. أما أنشيلوتي ففاز على بارما 3-0، وإنسيني يسجل مجددًا وميليك سجل ثنائية".

وتابعت لاجازيتا ديللو سبورت: "ميلان، توقف بيبيتا.. هيجواين لن يكون في الميدان ضد إمبولي: مشكلة في العضلات وبوريني سيحل محله.. وجاتوزو غاضب من تسريب أخبار عدم مشاركة هيجواين"، وختمت الصحيفة "جنوى يفوز. وبياتيك يتصدر الهدافين برصيد 6 أهداف.. وباستوري يسجل بالكعب مرة أخرى مع روما، ولاتسيو يصارع قبل الديربي".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الجوهرة كبير.. ديبالا يكسر الجفاف ويسجل هدفه الأول هذا الموسم"، وأضافت "هزموا بولونيا 2-0، الفوز السابع على التوالي، والسادس في الدوري الإيطالي من أصل 6 مباريات.. وأليجري يقول: سعيد من أجل باولو، كانت مباراة جيدة"، وتابعت "يوفي ونابولي يستمران في الارتفاع بفضل نجومهما العالميين: وخلال يومين سيتقابلان وجهًا لوجه".

وأردفت الصحيفة "إنسيني قاتل محترف.. خامس هدف للورنزو، الذي سجل 8 أهداف في الموسم الماضي بكامله، وثنائية رائعة من ميليك، يهزمون بارما 3-0"، وأكملت "كوريري ديللو سبورت": "الليلة ميلان بدون بيبيتا، جاتوزو يواجه اختبار إمبولي، توقف هيجواين بسبب مشكلة عضلية.. وفي مباراة أخرى، ديربي سبال وساسولو".

وسلطت الصحيفة الضوء على الهزيمة الصادمة التي تعرض لها برشلونة، وتمكن ليجانيس من قلب النتيجة في دقيقة واحدة على البلوجرانا، وختمت "دي فرانشيسكو يتنفس الأكسجين.. روما يضع 4 أهداف في فروسينوني، إيزيبيو ينقذ نفسه.. بينما لاتسيو يقهر أودينيزي: ويوم السبت ديربي كبير".

وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "مرح يوفنتوس بعد الفوز السادس.. ديبالا وماتويدي يسقطان بولونيا: الفوز السادس في الدوري الإيطالي على التوالي للبيانكونيري، والذي يبقى متصدرًا بفارق 3 نقاط على نابولي"، وأضافت "يوم السبت في الأليانز ستاديوم، ننتظر الصدام بين أليجري وأنشيلوتي"، وتابعت الصحيفة "هيجواين خارج المباراة.. جاتوزو: ميلان، لا خوف".

صحف إسبانيا

من جانبها ركزت الصحف الإسبانية، على سقوط برشلونة وريال مدريد، أمام ليجانيس وإشبيلية، في الجولة السادسة من الليجا، حيث عنونت صحيفة "ماركا" على غلافها "عمالقة.. ليجانيس وإشبيلية يرتديان ألوان برشلونة وريال مدريد".

وأضافت "لاعبو ليجانيس عادوا بالنتيجة أمام برشلونة في دقيقتين، وفريق بابلو ماشين اشترك في قائمة الهدافين بثلاثية في مرمى ريال مدريد"، كما تحدثت عن مواصلة فالنسيا تعثره، بعد التعادل أمس مع سيلتا فيجو بهدف لمثله على ملعب الميستايا.

وجاءت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "بارسا سيئ ومدريد أسوأ"، وتابعت "في شوط ثان كئيب، يستمر برشلونة في السماح لخصمه بالعودة في النتيجة ويتلقى الخسارة أمام ليجانيس، كما خسر ريال مدريد بثلاثة أهداف في 22 دقيقة فقط أمام إشبيلية"، وأشارت الصحيفة لتراجع مستوى الفريق الملكي في لقاء أمس، بعدما فشل في أن يكون ندا قويا لإشبيلية بين جماهيره.

وعلى غلاف صحيفة "سبورت" جاء العنوان "شكرا جزيلا مدريد"، وأكملت "إشبيلية يهزم ريال مدريد ويخفف من خطورة خسارة برشلونة أمام ليجانيس، سمح فريق إرنيستو فالفيردي للخصم بأن يتفوق عليه بعد هدف كوتينيو، بسبب أخطاء دفاعية ساذجة".

واهتمت صحيفة "سوبر ديبورتي" على غلافها بتعادل فالنسيا مع سيلتا فيجو، وعنونت "مستحق"، وأوضحت الصحيفة أن الخفافيش فشلوا مجددا تحقيق الفوز الأول لهم هذا الموسم، بسبب هدف إياجو أسباس، بعدما أحرز باتشواي هدف فالنسيا الوحيد.

الصحف الألمانية

واحتفت الصحف الألمانية، بانتصار بروسيا دورتموند الكاسح، على نورنبيرج بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات البوندسليجا، حيث تصدرت صورة ماركو رويس، نجم وقائد دورتموند غلاف صحيفة "فوسبال بيلد" بعدما سجل هدفين وصنع آخر خلال المباراة.

واستعرضت الصحيفة نتيجة باقي المباريات التي شهدت فوز لايبزيج على شتوتجارت (2-0)، وانتصار بروسيا مونشنجلادباخ على آينتراخت فرانكفورت (3-1)، وتعادل ماينز وفولفسبورج سلبيا، وخصصت الصحيفة مساحة من غلافها للحديث عن أسباب تحطم شالكا، بعد الخسارة في أول 5 مباريات بالبوندسليجا، وتذيل جدول ترتيب المسابقة.

من جانبها، أبرزت صحيفة "فاز" انتصار دورتموند على نورنبيرج، إذ عنونت: "دورتموند يحتفل بمهرجان من الأهداف أمام نورنبيرج"، وفي السياق ذاته، تحدثت صحيفة "Meppener Tagespost" عن فوز دورتموند العريض.

الصحف الفرنسية

بينما سلطت الصحف الفرنسية، الضوء على نتائج الكبار في ختام الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، حيث أصدرت صحيفة (ليكيب) 4 نسخ، عنونت الأولى بجملة "كافاني يحلق بحضور مايكل جوردان" في إشارة لمساهمة المهاجم الأوروجوياني في فوز باريس سان جيرمان على ريمس 4-1.

وأضافت النسخة الثانية: "الشجاع جيرمان" الذي سجل هدف فوز أولمبيك مارسيليا على ستراسبورج، وأشارت النسخة الثالثة: "ديمبلي يحرك ليون" بعدما سجل ثنائية قادت فريقه للفوز على ديجون 3-0..وعنونت الرابعة: "الجدار الأطلنطي" في وصفها لمساهمة بنوا كوستيل، حارس مرمى بوردو في فوز فريقه على ليل بنتيجة 1-0.

كتبت صحيفة (لو باريزيان): "باريس يرهب كل منافسيه في الليج 1"، وعنونت صحيفة (بروفانس): "مارسيليا يتجاوز عقبة الأحمر" في إشارة لفوزه على ستراسبورج 3-2 بصعوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا