فرانشيسكو توتي.. الملك العاشق لروما حتى الموت

قميص ناديه العريق، هو بمثابة جلده الثاني، وعندما ينزعه ترى أوشامه، من بينها وشم يصور مصارعًا من روما العتيقة، ليبرهن أن حبه للنادي والمدينة متجذر في عروقه، هو الذي كبر وترعرع في حي «أبيو لاتينو» لا يلعب فقط من أجل ألوان النادي، بل إنه يقاتل من أجلها ويعيش من أجلها ويمكن أن يفعل أي شيء تقريبًا في سبيلها.. قال ذات مرة: «رغم أنه أتيحت لي العديد من الفرص للانتقال وكنت دائما أقول إنني لا أريد أن ألعب إلا لناد وحيد أنا ابن روما وعاشق نادي روما، هكذا سأظل حتى الموت، كما أنني لا أعرف كيف يمكن تبرير ذلك لأبنائي في المستقبل، فالعشق كان دائمًا أقوى من كل العروض».. هو ملك روما الحقيقي «فرانشيسكو توتي».

يحتفل اليوم الخميس، الملك «فرانشيسكو توتي» بعيد ميلاده الـ«42»، فمنذ بداياته بقميص روما سجل أهدافًا وأرقامًا قياسية بالجملة، كما أنه يعد اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي وهدافه التاريخي، كما يعتبر توتي اللاعب الأكثر تهديفًا مع ناد واحد في تاريخ كرة القدم الإيطالية.

وحتى خارج الحدود يحظى توتي باحترام كبير، وهو ما تجلى عندما دخل بديلًا في الدقيقة 74 في مباراة ريال مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وقد وقف حينها ملعب «سانتياجو بيرنابيو» احترامًا له وصفق عليه بحرارة، علاوةً على أن مارسيلو وكاسميرو قاما بتحية توتي شخصيا على أرض الملعب، كان ذلك تعبيرًا عن تقدير كبير إزاء مشوار رياضي استثنائي.

في نظر «فرانشيسكو توتي» انتصارات روما لا يمكن مقارنتها مع أي شيء، صحيح أن بطل إيطاليا لعام 2001 نجح في التتويج باللقب العالمي برفقة الآزوري خلال نهائيات كأس العالم 2006، لكن عند سؤاله عن أي من هاتين التجربتين تريد أن تعيشها مجددًا، لم يفكر طويلًا وقال "دون تردد لقب سكوديتو مع روما، إنها فرحة لا تقارن".

توتي كان صانع ألعاب بمؤهلات ساحرة، كان يطلق تسديدات متسارعة ويسدد الكرات بالكعب لكنه لم يكن إطلاقًا يحب الجري كثيرًا، يعرف دائمًا كيف يرسل تمريرات عبقرية ويبهر بنظرته الشاملة للعب، وعلق قائلا: «كرة القدم شغف وبهجة، يجب علينا أن نحاول إبراز هذه الأحاسيس في جميع المباريات».

فرانشيسكو توتي متزوج من «إيلاري بيلاسي»، وهي عارضة أزياء سابقًا وهي تعمل الآن كمعلقة ومقدمة لعدة برامج تليفزيونية، في شبكه يملكها رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني، لديها طفلان من زوجها فرانشيسكو توتي وهما كريستيان وشانيل، كما أنه أنشأ مع زوجته علامة تجارية للأزياء والملابس "نيفر ويذاوت يو" (معك إلى الأبد).

المسؤولون عن متحف الشمع رأوا في عام 2014، أن الوقت قد حان للقيام بلفتة تقدير وتكريم لتوتي، وأبدعت النحاتة "فرانشيسكا رومانا دي نونزيو" تمثال شمع للمتوج باللقب العالمي في دورة 2006 وهو معروض في المتحف.

ويعد فرانشيسكو توتي، سفيرًا للنوايا الحسنة لدى يونيسيف، علاوة على أنه نشر منذ فترة كتابا يحمل نكاتا مضحكة، وكان يعد هذا الكتاب الأكثر رواجًا في إيطاليا حين نزوله، وتم تحويل إيرادات الكتاب لمصلحة الجمعيات الخيرية، وشارك في هذا الكتاب أصدقاؤه الثلاثة ألساندرو دل بييرو وجانلويجي بوفون وأنتونيو كسانو.

جوائز «فرانشيسكو توتي»:

جوائز دولية:

• كأس الأمم الأوروبية تحت 18 سنة.

• كأس الأمم الأوروبية تحت 21 سنة: 1996.

• كأس العالم 2006.

جوائز مع روما:

• الدوري الإيطالي 2000-2001.

• كأس إيطاليا 2006-2007، 2007-2008.

• كأس السوبر الإيطالي 2001، 2007.

جوائز فردية:

• أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي 1999.

• اختيار ضمن فريق كأس الأمم الأوروبية 2000.

• أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 2002، 2003.

• ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين الذين على قيد الحياة في مئوية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

• ضمن تشكيلة أفضل لاعبي كأس العالم 2006.

• أفضل لاعب إيطالي: 2000، 2001، 2003, 2004, 2007.

• هداف الدوري الإيطالي: 2006-2007.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا