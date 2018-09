أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، مقتل 3 مطلوبين أمنيا بعد رصد تواجدهم في أحد منازل القطيف.

وأضافت في بيان، أن الاشتباكات مع المطلوبين أسفرت عن وقوع 3 إصابات في صفوف قوات الأمن السعودية، موضحة أن المطلوبين بالقطيف بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف وعرضوا السكان والمارة للخطر.

