مسعود بارزاني: ثروتي الفعلية تبلغ 48 مليون كردي

قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إنه "أغنى رجل في العالم" بعد التطرق لحجم ثروته والرد على تقارير خمنت امتلاكه مليارات الدولارات.

وأضاف "بارزاني"، في كلمة له أمام حشد كبير من أنصاره في دهوك، الخميس، "يقول البعض إن ثروتي تبلغ 48 مليار دولار، إلا أنهم لا يعلمون أنني أغنى رجل في العالم، فثروتي الفعلية تبلغ 48 مليون كردي".

وتابع: "كانوا يعتقدون أنهم بحصارهم كردستان سيعاقبون الحزب الديمقراطي، ولكن الحزب أصبح الأول على مستوى العراق كله، وأشكر كل المخلصين في كردستان لأنهم لم يفسحوا المجال لتحقيق أحلام الأعداء"، مؤكدًا أن "قوة كردستان من قوة الحزب الديمقراطي".

وأشار إلى أن "الخلاف بين الحكومات لا يعني الحرب بين شعبين، ونتمنى حل الخلافات بين أربيل وبغداد بالتفاهم والحوار، فأربيل مستعدة لحل كافة الخلافات مع بغداد، ولكن ليس على حساب حقوق شعبنا".

وأكد االزعيم الكردي بارزاني، أن "البيشمركة البطلة هي التي حطمت الخطوط الأمامية لتنظيم داعش"، لافتا إلى أن "الحزب الديمقراطي لم يتأسس لمنافسة الآخرين بل لخدمة شعب كردستان، وقد كان على خط الصد الأمامي في وجه تنظيم داعش".

وأوضح أن "الحزب الديمقراطي هو من منع داعش من دخول دهوك وباقي مناطق كردستان".

وزادَ قائلاً: "نحن أصحاب إستراتيجية وأهداف نبيلة لا يمكن أن نتنازل عنها، كما نعمل لخدمة السلام بين كل المكونات والأديان والمذاهب في كردستان وعموم العراق".

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