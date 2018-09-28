رامسي يقترب من الرحيل عن صفوف أرسنال

اوناي إيمري

كتب: إياد علي مبروك

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مسئولي نادى أرسنال الإنجليزي قد أغلقوا باب المفاوضات مع لاعب وسط الفريق أرون رامسى بشأن تجديد تعاقده مع النادي فى الفترة القادمة.

حسبما نشرت صحيفة "الصن" فإن إدارة الجانرز تخلت عن فكرة تجديد عقد اللاعب وزيادة راتبه، حيث إن عقد رامسي يقضى بحصوله على 110 آلاف إسترليني أسبوعيًا، ويرغب اللاعب الويلزي فى الاتفاق الجديد للحصول على 350 ألف إسترليني، الأمر الذي رفضه مسئولو أرسنال بعد الرجوع إلى مدرب الفريق أوناي إيمري.

يذكر أن رامسى ينتهى تعاقده فى صيف 2019، وسيكون من حق اللاعب التوقيع لأى ناد فى يناير القادم، لكن إدارة الجانرز تسعى لبيع اللاعب فى الانتقالات الشتوية القادمة لتحقيق أكبر استفادة مادية لخزينة النادي، خاصة أن عدة أندية أوروبية مثل: (يوفنتوس، مانشستر يونايتد، تشيلسي) قد أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات لاعب الوسط.

الجدير بالذكر أن رامسي صاحب الـ27 عامًا انضم لصفوف أرسنال فى صيف 2008 قادمًا من كارديف سيتي مقابل ما يقرب من 4.8 مليون إسترليني، وطوال 10 مواسم بقميص الجانرز لعب أرون 336 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 58 هدفًا، وساهم فى تتويج الفريق ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2014 – 2013، 2015 – 2014، 2017 – 2016.

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