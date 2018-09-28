مصرع شخصين جرفتهم السيول

ايوان ليبيا – وكالات

أكد مصدر محلي مصرع شخصين مساء الخميس كانا يرعيان الأغنام جرفتهم السيول بمنطقة المخيلي 175 كلم جنوب غرب طبرق جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقال المصدر «منطقة المخيلي شهدت سقوط أمطار غزيرة جدا هي الأول من نوعها منذ أكثر من 28 عام فتسببت في إغراق عدد كبير من منازل الصفيح بالمنطقة وإغلاق كافة الطرق بالمنطقة وإنقطاع تام للتيار الكهربائي».

وأضاف: «الفيضانات تسببت في مصرع المواطن عبدالسلام منعم العوكلي من منطقة المخيلي ومواطن آخر لا أعرف أسمه حيث سلمت جثامينهم لمصحة المخيلي».

وأشار المصدر إلى أن منطقة المخيلي لازالت تعاني من جراء إرتفاع منسوب المياه حيث شهدت أغلب المناطق الشرقية أمس الخميس عواصف وأمطار غزيرة.

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