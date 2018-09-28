أسماء ضحايا انفجار مستودع غاز الطهي ببنغازي

ايوان ليبيا – وكالات

كشف مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أسماء ضحايا انفجار مستودع لغاز الطهي ببنغازي.

وقالت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فاديا البرغثي، وصل إلى المستشفى «جثمان الشاب سفيان سالم الشيخي الذي لقي مصرعه في الانفجار، ويبلغ من العمر 15 سنة».

ولفتت فاديا البرغثي إلى وصول جرحى من ضحايا الانفجار وهم: «موسى عبدالباسط موسى وحسين مفتاح محمد» اللذان جرى إدخالهما إلى الإيواء بالمستشفى، بينما غادر الجريح «عبدالحفيظ محمد سعيد» بعد تلقيه الإسعافات.

وقال مواطنون هرعو إلى موقع الانفجار إن «جميع الضحايا يعملون بالمستودع»، مرجحين أن يكون سبب الانفجار بـ«سبب رمي سيجارة أو قيامهم بطهي الشاي»، ولم يصدر أي بيان رسمي من الأجهزة الأمنية حول سبب الانفجار.

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