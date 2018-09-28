مليون ونصف المليون جنيه إسترليني لمكافحة المواد المتفجرة بسرت

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا تقديم منحة مالية لتعزيز قدرات مكافحة المواد المتفجرة في مدينة سرت.

وقالت السفارة في تدوينة على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الخميس «تفخر ‫بريطانيا‬ بتوقيع مشروع 1.5£ مليون لتعزيز قدرات مكافحة المواد المتفجرة في مدينة سرت».

وأشارت السفارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار «مساعدة الناس على العودة إلى منازلهم والمدارس والمؤسسات وإعادة إحياء الخدمات الأساسية».

وتعاني مدينة سرت انتشار الألغام والمخلفات الحربية في مواقع مختلفة، فيما تحتاج المدينة إلى عمليات مسح وتمشيط، بعد أن يتم توفير المعدات وأجهزة الكشف المطلوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا