تفاصيل زيارة وزير الاقتصاد إلى روسيا

ايوان ليبيا – وكالات

أدى وزير وزير الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق الوطني ناصر فضل الله شغلان زيارة الى روسيا الاتحادية خلال الفترة من 25 الى 27 سبتمبر الجاري.

وقال مصدر من السفارة الليبية بموسكو أنّ الزيارة تأتي في اطار دعم وتعزيز التعاون القائم بين دولة ليبيا وروسيا الاتحادية، وتلبية للدعوة من وزير الزراعة الروسي السيد ديمتري باتروشيف”.

وأضاف المصدر أن الوزير والوفد المرافق له عقد خلال الزيارة الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية.

وتناولت هذه اللقاءات، وفق المصدر ذاته “استعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم البلدين الصديقين، وتم الاتفاق على عدد من المواضيع الهامة من بينها تزويد دولة ليبيا بكميات من القمح والشعير والمنتجات الزراعية والصناعية الاخرى التي تنتجها الشركات الروسية، والاتفاق كذلك على وضع الية لعودة الشركات الروسية الى ليبيا لاستئناف المشاريع المتعاقد عليها خاصة في مجال الكهرباء والطرق والسكك الحديدية والمساهمة في اعادة الاعمار”

وتم في ختام اللقاءات، بحسب نفس المصدر “التوقيع بالاحرف الاولى على مذكرة تفاهم في مجال جذب الاستثمارات والمساهمة في تنفيذ المشروعات المشتركة تتضمن خارطة طريق للعقود والمشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة”.

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