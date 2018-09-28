العاصفة روزا تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة في المحيط الهادي

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الخميس، إن العاصفة روزا تحولت إلى إعصار من الفئة الثالثة في المحيط الهادي وإن أقصى سرعة للرياح بلغت 205 كيلومترات في الساعة وإن من المتوقع أن تزداد شدتها أثناء الليل.

والإعصار روزا على مسافة 917 كيلومترا جنوب غربي الطرف الجنوبي لولاية باها كاليفورنيا ويتحرك صوب الغرب بسرعة تبلغ 16 كيلومترا في الساعة تقريبا وهو من الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.

وقال المركز الوطني للأعاصير "يتوقع أن يكتسب (الإعصار) المزيد من القوة الليلة. يحتمل تذبذب القوة الجمعة وليل الجمعة ويتوقع أن يضعف يومي السبت والأحد".

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