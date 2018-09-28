هاتي ورقة وقلم!.. 3 أفكار لوجبات سناك وقت المذاكرة

وقت المذاكرة، يشعر أبناؤنا بالتعب. لقد بذلوا كل طاقتهم للانتهاء من الفروض المدرسية، حاولوا بكل ما يملكونه من جهد في الانتهاء من مذاكرة الدروس، وفي حاجة الي وجبة شهية تجدد نشاطهم. نعم يفكرون هكذا في كل لحظة تقولين فيها «المذاكرة يا ولاد». إليك ثلاث طرق مُجربة.

ساندوتش البيض بالبسطرمة:

المكونات:

بيضتان

6 شرائح بسطرمة مقطعة شرائخ

ملعقتين زيتون مخلي

ملعقة زبدة

رشة ملح وفلفل اسود

التحضير:

في طاسة القلي.. قومي بوضع الزبدة ثم البيض، وقلبيهم ثم اضيفي البسطرمة وباقي المكونات، واحشي بها العيش الفينو.

المشروم بالجبنة

المكونات:

كوب مشروم

كوب جنبة موديزريلا

ملعقة توابل

ملعقة زيت

التحضير

شوحي المشروم جيدا في الزيت، وضعي عليه التوابل، واتركيه علي نار هادية حتي ينضج.

اضيفي الجبن الي المشروم وقلبيهم ثم احشي بهم السندويشات.

بيتزا بيتي

المكونات

كوب زيتون ملوم

كوب جبنة

4ملاعق سلسلة

شرائح طماطم

8 شرائح عيش توست

التحضير:

ادهني العيش بالصلصة ثم رسي المكونات بكميات قليلة علي كل شريحة توست، وبعدها رشي الجبنة

ادخلي العيش لمدة دقيقة الفرن.

التقديم

لا تنسي العصائر الطبيعية مع الوجبات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا