عقوبة رونالدو وأزمة بوجبا تتصدر الصحف العالمية

واصلت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم تركيزها على الصراع الدائر بين مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو ولاعبه بول بوجبا، وخرجت صحيفة "ميرور" بعنوان "لا مجال"، وأضافت أن برشلونة يرفض تحقيق مطالب يونايتد بدفع 200 مليون جنيه إسترليني لشراء بوجبا "غير السعيد"، ما يمهّد لحرب انتقالات بين الطرفين، ونقلت صحيفة "ديلي ستار"، تصريحات لاعب مانشستر يونايتد السابق بول إينس التي قال فيها: "بوجبا صانع للمشاكل ويجب أن يرحل"، وأشارت الصحيفة أيضًا إلى لاعب وست هام يونايتد الشاب ديكلان رايس الذي يبدو مستمتعا في ظل المستوى المميّز الذي يقدّمه منذ بداية الموسم.

وبدورها اهتمت الصحف الإسبانية، بتجديد شعار برشلونة، بالإضافة إلى الاستعداد لديربي مدريد، وأجرت صحيفة "ماركا"، مقابلة مع دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، قبل لقاء الديربي، غدًا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ونقلت الصحيفة، بعض تصريحات كوستا، حيث قال "دائمًا نريد الفوز بالديربي، ولكنهم يريدون أيضًا".

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو"، جاء العنوان "الأولوية للظهير"، وأشارت إلى أن برشلونة، يضع في مقدمة أولوياته، البحث عن ظهير أيسر، خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل إراحة جوردي ألبا، وفي الأعلى، أبرزت الصحيفة، تجديد البلوجرانا لشعار النادي، من أجل بعض الأهداف التجارية.

وركزت الصحيفة، على تجديد عقد سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة، حتى عام 2023، بشرط جزائي يبلغ نصف مليار يورو، وخرجت صحيفة سبورت، بعنوان "عصر جديد.. برشلونة يجدد شعاره للقرن الحادي والعشرين".

وأوضحت أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيجتمع باللاعبين، بعد الهزيمة من ليجانيس، واهتمت صحيفة "سوبر ديبورتي"، بعودة اللاعبين المصابين في فالنسيا، استعدادا لمباراة ريال سوسيداد، حيث قالت "مع الجميع".

وتناولت الصحيفة، عودة سولير وكوندوبيا وفاس وكوكلين، مع قيام المدرب مارسيلينو، بتحليل النقاط السلبية في الفريق، من أجل تحقيق الفوز الأول هذا الموسم.

أما الصحف الإيطالية فركزت على العقوبة التي تعرض لها كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "هازارد: مع ساري كل شيء أسهل".

وأضافت "ميلان توقف أيضًا في إمبولي، لقد أخذوا زمام المبادرة ثم تعرضوا للضربة، لكن اللاعب الأفضل كان جيجي دوناروما"، وتابعت الصحيفة "ساسولو في المركز الثالث بعد الفوز على سبال".

وأردفت: "يوفنتوس يريد التواصل مع جنوى للتفوق على قطبي ميلان والأندية الكبرى في أوروبا لإبرام صفقة بياتيك"، وأكملت "دوري أبطال أوروبا: فقط إيقاف مباراة واحدة لرونالدو، وبالتالي سيعود لمواجهة مانشستر يونايتد".

وواصلت "لوتارو، بوليتانو وكيتا.. إنتر ميلان يبحث عن أهداف جديدة"، وختمت الصحيفة "اليويفا يقول نعم لتقنية الفيديو.. في دوري أبطال أوروبا من موسم 2019-2020".

وخرجت صحيفة "توتو سبورت"، بعنوان: "رونالدو، إنها مجرد بداية"، وأضافت "باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس: أفكر في عملية الشراء التالية، كريستيانو آخر. لم يكن أمرًا صعبًا التوقيع مع النجم البرتغالي، لأنه أراد الانضمام لنا".

وعن بوجبا، قال باراتيسي: "أي شخص يغادر، يكون لديه الحنين إلى البيانكونيري"، وتابعت "ميلان لا يقنع وجاتوزو يدق جرس الإنذار.. في إمبولي سقوط آخر: التعادل الثالث على التوالي.. بينما ساسولو يقدم عرضًا مميزًا ضد سبال، ويتوج بالمركز الثالث".

وأكملت "بياتيك، العديد من الأرقام القياسية والآن، إنه يستحق وزنه ذهبًا"، وختمت الصحيفة "إنتر: مجموعة VIP من الجماهير تريد شراء أسهم توهير".

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "مواجهة أليجري وأنشيلوتي، لا أحد مثلهما في الدوري الإيطالي..ماكس لم يبدأ أبدًا قويًا جدًا كهذا، فريقه يكسر بالفعل أرقامًا قياسية"، وأضافت "أنشيلوتي حول نابولي: الآن إنه يريد تحقيق الفوز وأخذ القيادة".

وسلطت الصحيفة الضوء على عقوبة كريستيانو رونالدو، بعدما كشف اليويفا عن إيقافه لمباراة واحدة بعد الطرد أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا، وتابعت "توتي يعود كقائد: روما غدا برؤوس عالية، نحتاج إلى الشجاعة وإيقاف الاحتجاجات. وفي المستقبل إنه يرى نفسه رئيسًا".

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