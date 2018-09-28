شاكيري يؤكد عدم توتر علاقته مع كلوب

أعرب اللاعب السويسري شكودران شاكيري عن شعوره بالمفاجأة باستبداله بين الشوطين في مباراة ليفربول وساوثهامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بعدما أسهم في تسجيل الريدز لهدفين والتقدم بثلاثية نظيفة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله بدخول اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر، رغبة من مدرب الفريق يورجين كلوب في تعديل الوضع التكتيكي للريدز، ليؤكد اللاعب السويسري عدم وجود أي مشكلة بينه وبين مدربه الألماني يورجين كلوب وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وعن هذا الأمر قال شاكيري: "كي أكون أمينًا تفاجأت بالتبديل، ولكنه حل من المدرب وعلي تفهمه، إنه كان من الصعب عليه إخراجي، ولكن هناك تعديل تكتيكي أراد ضبطه، وعقب تبديلي أتى إلى مباشرة وفسر سبب التغيير، أتمتع بعلاقة جيدة معه، وبالتالي الوضع جيد للغاية".

وشارك شاكيري في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية الأخيرة والتي خسرها ليفربول أمام تشيلسي، وأظهر مقطع فيديو مناقشة حادة بين كلوب ولاعبه السويسري عقب المباراة.

وعن هذا الأمر قال كلوب: "بعض وسائل الإعلام الألمانية قالت إنني دخلت في مشاجرة مع شاكيري، ولكن الأمر ليس صحيحًا، كان لدينا ركلة حرة في الدقائق الأخيرة، وأردت تنفيذها بصورة أفضل، هذا كل ما في الأمر".

وقال شاكيري عن تلك اللقطة: "لا لم يعنفني كلوب، تحدث معي عن أمور تكتيكية عن كيفية تنفيذ الركلة الحرة بصورة أفضل، وفي نهاية المطاف نفذ هندرسون الركلة الحرة ولم يكن ذلك الخيار الأفضل لنا".

وعن انتقاد لاعب ستوك سيتي السابق تشارلي أدم لشاكيري على عدم بذله مجهودا كافيا الموسم الماضي لضمان بقاء ستوك في الدوري، قال اللاعب السويسري: "الأمر ليس صحيحا، فبعض اللاعبين السابقين يحاولون تصويري بصورة سيئة لشعورهم بالغيرة من انتقالي إلى ليفربول، قدمت كل ما لدي من أجل ستوك سيتي، ولا أحتاج لإثبات أي شيء".

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