المنظمة العالمية للهجرة iom تسلم شحنة مساعدات لمركز إيواء المهاجرين قنفوذة

بنغازي 28 سبتمبر 2018 (وال)- سلمت المنظمة العالمية للهجرة iom صباح الخميس، بتسليم شحنة مساعدات لمركز إيواء المهاجرين قنفوذة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمركز إيواء قنفودة ملازم أمجد الورفلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن المنظمة سلمت بعض احتياجات الخاصة بالنزلاء داخل المركز، وتمثلت في : أغطية وسلة مواد تنظيف كاملة، ومراتب للنزلاء .

ونوه الورفلي لجهود المنظمة العالمية للهجرة iom المبذولة اتجاه المهاجرين، موضحاً أن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي المقدم أحمد العرفي أشاد بجهود المنظمة في تقديم مساعدات لكافة النزلاء داخل المركز . (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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