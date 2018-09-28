100 كيلوجرام من مواد تستخدم لصنع عبوات ناسفة بحوزة المتهمين بالتخطيط لاعتداء في هولندا

أعلنت النيابة العامة الهولندية أنها ضبطت كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة، بينها أسمدة يمكن أن تستخدم لتفخيخ السيارات، وذلك غداة توقيف سبعة أشخاص بتهمة الإرهاب.

وأوقفت وحدات النخبة في شرطة مكافحة الإرهاب المتهمين السبعة في آرنهم وفيرت للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء "ضخم" في البلاد.

ومثل المتهمون اليوم الجمعة، للمرة الأولى ولفترة وجيزة أمام محكمة روتردام، حيث وُجهت إليهم تهما مرتبطة بالإرهاب، وتم إرجاء الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

ولم تُكشف أسماء المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عاما، والذين سيخضعون لرقابة أمنية مشددة تتيح لهم فقط التحدث لمحاميهم.

والجمعة أعلنت النيابة العامة الهولندية، أن عملية البحث التي نفذتها الشرطة الخميس، أدت إلى مصادرة "كمية كبيرة من المواد الأولية لصناعة العبوات في منازل المشتبه بهم".

وأشار بيان النيابة العامة إلى عثور الشرطة على "مئة كيلوجرام من الأسمدة التي يمكن أن تستخدم في تفخيخ السيارات".

وكانت الشرطة أعلنت الخميس في بيان أنها قامت على مدى أشهر بمراقبة مجموعة تتحلق حول رجل من أصل عراقي (34 عاما)، أدين بالسجن عام 2017 بتهمة محاولة السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

والمتهمون من آرنهم وروتردام والقرى القريبة من هاتين المدينتين.

كما أدين اثنان منهم لمحاولتهما التوجه إلى العراق أو سوريا.

والموقوفون متهمون بالتخطيط لارتكاب اعتداء خلال حدث كبير في هولندا لايقاع أكبر عدد من الضحايا، وفقا لجهاز الاستخبارات الهولندية.

وعلى العكس من الدول المجاورة لها لم تشهد هولندا في السنوات الأخيرة اعتداءات كبرى.

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