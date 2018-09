المتوسط:

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة أنها اتفقت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السعي لعقد اجتماع رباعي لبحث الوضع في إدلب السورية في أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في برلين ”تحدثنا عن إدلب وسنتحدث بتوسع أكبر غدا. نحبذ عقد اجتماع رباعي يجمعني بالرئيس التركي والرئيس الروسي والرئيس الفرنسي“.

