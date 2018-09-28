الكاكاو مصدر جديد لفيتامين D صديق البشرة

توصل علماء من جامعة هاله فيتنبرغ ومعهد ماكس روبنر، إلى اكتشاف مصدر جديد لفيتامين "D2"والذي يمكن الحصول عليه من الكاكاو. فبحسب العلماء الذين أشرفوا على دراسة علمية، فإن الكاكاو يعتبر مصدرا غير مباشر للحصول على هذا النوع من الفيتامينات، بحسب ما نقل موقع "eurekalert".

وقد قام العلماء بتجفيف حبوب الكاكاو تحت أشعة الشمس ليتمكنوا من استخلاص هذا الفيتامين. وأكد العلماء أن العديد من منتجات الكاكاو، كزبدة الكاكاو و الشيكولاتة الداكنة، تحتوي على أكبر كمية من الفيتامينات، بينما تحتوي الشيكولاتة البيضاء على كميات أقل.

ويعتبر الفيتامين "D" أحد الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، حيث يؤدي نقصه لأمراض في الجهاز التنفسي والكساح وترقق العظام.

وكان علماء في جامعة لوما ليندا الأمريكية قد توصلوا، في وقت سابق، إلى أن استخدام الشيكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو تحسن مناعة الجسم البشري وتزيد من نشاط الدماغ.

تغذية البشرة

يمكنك استخدام الكاكاو في عدد من الوصفات الجمالية، التي تساعدك على التخلص من مشاكل البشرة.

تقشير البشرة

التخلص من الجلد الميت، من الأمور الهامة التي عليكي التركيز عليها في روتين العناية بالبشرة الخاص بكي، استخدمي الشوفان مع الكاكاو، اخلطي 3 ملاعق صغيرة من الشوفان المطحون مع 3 ملاعق كبيرة من الزبادي مع نصف كوب من مسحوق الكاكاو، ضعيه على بشرتك 10 دقائق، ثم اشطفيها.

علاج انتفاخات الوجه

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة ومثلهم من مسحوق الكاكاو.، ضيفي 2 ملعقة كبيرة من الحليب الكامل أو الزبادي و1 ملعقة كبيرة من العسل.

تخلط 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، 4 ملاعق كبيرة من العسل، 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو، 6 قطرات من زيت النعناع العطري والقليل من الماء وكوب من السكر البني.

ماسك الشوكولاته

اخلطي كوبا من صودا الخبز مع ربع كوب من مسحوق الكاكاو، وكمية قليلة من ماء الورد، ضعي الخليط على بشرتك ربع ساعة، أو استخدميه في البانيو للاستحمام، استرخي في هذا الخليط ساعة للتخفيف من التوتر والضغط العصبي وترطيب البشرة بالكامل.

بهذه الوصفات تحصلين على بشرة صافية، كما يمكنك تناول كوب من الكاكاو خاصة في فصل الشتاء، فهو مفيد ويساعد في التدفئة بشكل جيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا