اذهبي إلى الجيم بالمكياج!.. أفكار بسيطة لا تضر ببشرتكِ

لو متعودة ع المكياج عندما تخرجين من منزلك، وجاء الوقت الذي تذهبين فيه إلى «الجيم»، غالبا ستواجهين مشكلة كبيرة، فلا يمكنك وضع المكياج، فالعرق سيجعل كل الذي تضعينه يسيل على وجهكِ، عزيزتي يجب أن تثقي بنفسك أكثر من ذلك، جربي الخروج دون مكياج، لتحافظي على بشرتك وتمنعين ظهور البثور، ولكن إذا كانت فكرة وضع المكياج أثناء ممارسة الرياضة تسيطر عليكِ، إذن هناك بعض الأفكار الرائعة التي ستجعل المكياج كما هو دون أن يسيل، وذلك حسبما ذكر موقع Livestrong.com.

لو متعودة ع المكياج عندما تخرجين من منزلك، وجاء الوقت الذي تذهبين فيه إلى «الجيم»، غالبا ستواجهين مشكلة كبيرة، فلا يمكنك وضع المكياج، فالعرق سيجعل كل الذي تضعينه يسيل على وجهكِ، عزيزتي يجب أن تثقي بنفسك أكثر من ذلك، جربي الخروج دون مكياج، لتحافظي على بشرتك وتمنعين ظهور البثور، ولكن إذا كانت فكرة وضع المكياج أثناء ممارسة الرياضة تسيطر عليكِ، إذن هناك بعض الأفكار الرائعة التي ستجعل المكياج كما هو دون أن يسيل، وذلك حسبما ذكر موقع Livestrong.com.

1- احمي نفسك

هذا غير قابل للتفاوض، يجب عليك حماية بشرتك من أشعة الشمس، وهذا يجعلك تضعين الكثير من واقي الشمس الذي يساعد على التعق كثير، ولكن مستحضرات التجميل في الوقت الحالي تحتوي على نسبة من واقي الشمس، وستشعرين به خفيفا على بشرتكِ، ابحثي جيدا عن الأنواع التي تحتوي على الواقي وضعيها قبل ذهابك إلى الجيم، وبالطبع تحتاجين إلى أحمر شافة خفيف اللون لكي لا تشظهر بشرتكِ شاحبة كثيرا.2- استخدام ماسكرا مضادة للماء

إذا كنتِ لا تستغنين عن الماسكرا، فعليك تخيل نفسك وأنتِ في صالة الجيم، تعرقين جيدا وتسيل الماسكرا السوداء على وجهك، كأنكِ فتاة قضت ليلتها تبكي على سريرها وتستيقظ فتجد نفسها مثل الشبح، ولكن إذا كنتِ تكرهين رموشك بدون الماسكرا فاختاري الأنواع المضادة للماء، ستعطيكِ مظهر جيد.

3- التخلص من الفاونديشن

لا يجب وضع الكثير من كريم الأساس على وجهك اثماء ممارسة الرياضة، ففي النهاية ستتأثر المسام وتظهر البثور، وقد تحدث التهابات، ففي النهاية الكونسيلر والفاونديشن من المستحضرات التي تعيث فسادا على بشرتك مع مرور الوقت، لكن يمكنكِ اختيار مرطب خفيف الوزن أو مرطب خفيف، كما عليك تنظيف بشرتكِ جيدا بمجرد الانتهاء من التمارين للتخلص من العرق والبكتيريا التي قد تظهر على بشرتكِ.

4- صبغ الحواجب

في الغالب تستخدمين ايشادو الحواجب أو القلم المخصص لرسمها يوميا، ولكن تلك الأشياء قد تسيل من العرق، ومن الأفضل ضبغ الحواجب لتظل بشكلها لفترة من الوقت قد تشتمر شهرا، لذا لن تكوني في حاجة إلى التفكير في استخدام قلم رصاص في الحواجب أو وضع الماسكارا.

5- استخدام كحل مضاد للماء

بالطبع الكحل من مستحضرات التجميل التي تسيل سريعا فور وصول الماء إلى العين، ولكن إذا كنتِ لا تخرجين من منزلك من دون الكحل، فيمكنك اختيار نوع مضاد للماء، لا يسيل على وجهك من العرق، وقد ظهرت أنواع نباتية من الكحل خالية من السموم حسبما ذكرت بعض شركات التجميل، لكن هل تُعد صادقة من جهة أنها غير مؤذية للعين؟ لم يتم غثبات ذلك حتى الآن.

6- استخدمي أحمر الشفاة لخدودك

أحمر الخدود يضيف إليكِ جمالا خاصا، بل يضيف إلى وجنتيك لونا رائعا، وففي الغالب لا ييُفضل استخدام أحمر الخدود لأن النتيجة ستكون واضحة بعد ممارستك للرياضة، بل يمكنك استخدام بعض أحمر الشفاة على خدودك، فليس من السهل أن يسيل مثل أحمر الخدود نفسه.

7- وضع زبدة الكاكاو

ما رأيك لو تجعلين شافهك وردية عزيزتي وأنتِ ف صالة الألعاب الرياضية، ليس من المستحسن اختيار الألوان الزاهية التي تجذب الأنظار ووإذا تعرضتِ للكثير من العرق، ففي الغالب سيتشوه شكل فمك، والأفضل من كل ذلك استخدام زبدة الكاكاو ذات الألوان الهادئة المختلفة، اعتقدت أنها تفيد شفاهك وفي نفس الوقت تعطيكي لون بسيط مناسب لممارسة الرياضة.

جربي مرة أن تذهبي إلى الجيم من دون مكياج، وبعدا قرري، هل ستختارين الأفكار البسيطة السابق ذكرها أم سوف تستغني عن المكياج؟. الأمر يعود إليكِ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا