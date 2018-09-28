الشحات يقود العين للفوز الرابع في الدوري الإماراتي

قاد النجم المصري حسين الشحات، المحترف في صفوف العين الإماراتي، فريقه للفوز على نظيره شباب أهلي دبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد في إطار الجولة الرابعة من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

وافتتح النجم المصري حسين الشحات أهداف العين في الدقيقة 41 بعد سلسلة تمريرات مميزة ما بين لاعبي العين أنهاها اللاعب المصري في شباك فريق شباب أهلي دبي، ثم أضاف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني للعين في الدقيقة 52، بينما نجح خالد عيسى لاعب العين في تقليص النتيجة لصالح شباب الأهلي بهدف أحرزه بالخطأ في مرماه.

الفوز، رفع رصيد العين للنقطة 12، ويرتقي لصدارة جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع الشارقة، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند النقطة الثالثة في المركز الثامن.

حسين الشحات واصل تألقه في صفوف العين الإماراتي منذ انتقاله إلى صفوف الأخير في يناير 2018 ليصبح واحدًا من أهم لاعبي الفريق العيناوي، بل كلل نجاحه بالتتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري في الموسم الماضي، بينما استكمل مسيرته بهدف أحرزه في شباك فريق الإمارات، وصنع هدفين لفريقه ليفوز العين 3-1، وفي مباراة الظفرة الإماراتي صنع هدفي الفوز لفريقه ليواصل نجم مصر المقاصة السابق تألقه في الدوري الإماراتي.

يذكر أن حسين الشحات تم استدعاؤه للانضمام لصفوف المنتخب الوطني مع خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي الذي تولى المهمة خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي استبعد حسين الشحات من القائمة النهائية التي شاركت في مونديال روسيا بحجة أن اللاعب لا يمتلك الخبرات الدولية التي تؤهله للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

الشحات وفقًا لتأكيدات هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني سيكون أحد الأوراق الهامة التي سيعتمد عليها أجيري في المرحلة المقبلة في ظل قناعته بإمكانيات اللاعب وقدراته.



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