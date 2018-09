المتوسط:

نفى متحدث باسم حركة طالبان يوم الجمعة اجتماع ممثلين عنها مع وفد من الحكومة الأفغانية هذا الأسبوع. جاء ذلك بعدما أبلغت مصادر في الحركة رويترز بأن مسؤولين من الجانبين التقوا في السعودية لمناقشة الوضع الأمني في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

وأصدر ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم الحركة بيانا مقتضبا ينفي حدوث الاجتماع، وذلك قبل أقل من شهر من توجه الناخبين الأفغان إلى مراكز الاقتراع يوم 20 أكتوبر تشرين الأول لانتخاب برلمان جديد وهي عملية أعاقتها مخاوف من هجمات على مراكز الاقتراع والتجمعات الانتخابية.

وقال واحد من قادة طالبان مشترطا عدم ذكر اسمه ”طلبوا منا المساعدة في إجراء الانتخابات في سلام“.

وقال أيضا ”الوفد الأفغاني اتفق معنا على إطلاق سراح سجناء“. وأضاف أنه تم بالفعل الإفراج عن بعض السجناء الذين يواجهون اتهامات بسيطة وأن المسؤولين قسموا السجناء الآخرين إلى ثلاث فئات، بحسب أهميتهم، لإطلاق سراحهم في المستقبل.

The post طالبان تنفي الاجتماع مع وفد الحكومة الأفغانية قبل الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية