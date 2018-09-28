جروس: جماهير الزمالك كانت مفاجأة بالنسبة لي

عبر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، عن سعادته بالتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وتجاوز عقبة فريق جيد، حيث أكد جروس أنه يوجه الشكر للاعبي الفريق على الأداء المميز والإصرار على الفوز والصعود للدور الثاني للبطولة، مؤكدا أن الفريق حضر إلى الكويت من أجل الصعود واستكمال المشوار العربي، ونجحنا فى تحقيق الهدف المطلوب من اللقاء.

وكشف جروس، أنه كان يدرك جيدا أن اللقاء صعب، لكن كان لديه ثقة فى الصعود لدور الـ16 للبطولة العربية، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وشكلنا خطورة على مرمى فريق القادسية على مدار شوطى اللقاء.

واختتم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، تصريحاته عقب المباراة، بأنه سعيد بالتشجيع والمساندة من جماهير الزمالك، والأمر كان بالنسبة له مفاجأة وشيء رائع للغاية.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الــ16 من مسابقة البطولة العربية بعدما تعادل إيجابيًا بهدف مع نظيره فريق القادسية الكويتي في مباراة الإياب بدور الـ32 من مسابقة كأس زايد لأندية العرب، التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد نادي النصر، واستفاد الزمالك من إحراز هدف خارج ملعبه ليتأهل بالهدف الاعتباري لدور الـ16.

الزمالك دخل المباراة بهدف تحقيق الفوز، وحاول لاعبوه في الشوط الأول التسجيل، لكنهم فشلوا في استغلال الفرص، التي أتيحت لهم وتحديدا عمر السعيد مهاجم الفريق، بينما لم تكن هناك خطورة تذكر على مرمى محمود جنش لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

التبديلات التي أجراها جروس ساهمت في زيادة الفاعلية الهجومية للزمالك، وأهدر كاسونجو أكثر من فرصة، وتكرر الأمر مع محمد إبراهيم حتى جاء هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 82 بعد تمريرة سحرية من الدولي التونسي فرجاني ساسي لزميله في المنتخب التونسي حمدي النقاز الذي مررها بالعرض الكونغولي كاسونجو كايبونجو ليسكنها في الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع تمكن رضا هاني لاعب فريق القادسية الكويتي من إدراك هدف التعادل في شباك محمود عبد الرحيم جنش، وشهدت المباراة إشهار حكم اللقاء بطاقة حمراء للاعب الزمالك يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 91 من زمن المباراة، بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور الــ16 من مسابقة بطولة كأس زايد للأندية العربية، لكنه سينتظر إجراء قرعة دور الــ16 من البطولة.

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