الصحة الفلسطينية: مقتل 7 وإصابة المئات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في احتجاجات غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إن سبعة فلسطينيين قتلوا أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مواجهات خلال احتجاجات أسبوعية على حدود القطاع شارك فيها الآلاف.

وأضافت الوزارة في بيان أن 505 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 89 بالرصاص الحي. كما كان بينهم 35 طفلا وأربع سيدات وأربعة مسعفين وصحفيان. ومن بين القتلى أيضا صبيان يبلغان من العمر 12 و14 عاما.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن قواته لجأت إلى استخدام الذخيرة الحية وتنفيذ ضربة جوية بعد رشقها بالحجارة والعبوات الناسفة ولمنع اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقُتل ما لا يقل عن 191 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 مارس، وقتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا.

ويقول منظمو الاحتجاجات: إن هدفها دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وقالت حماس إن احتجاجات الجمعة كانت أيضًا لإحياء الذكرى السنوية الثامنة عشرة لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بتعمد إثارة العنف خلال الاحتجاجات وهو ما تنفيه الحركة.

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