لماذا يولي السيسي اهتمامه لإحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

كشفت القاهرة ​أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن “الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة”.

مضيفاً أن السيسي أكد أن “التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية ستسهم في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية”، ويعد هذا اللقاء الثاني بين السيسي ونتنياهو منذ 2014، والأول في الولاية الثانية للسيسي.

