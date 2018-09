داعش تُطلق وعودها بهجمات أكثر دموية على إيران

عين ليبيا

أطلق المتحدث باسم تنظيم “داعش” في تسجيل صوتي تناقلته حسابات مساندة للتنظيم على تطبيق “تلغرام”، وعداً لإيران بهجمات أخرى بعد الاعتداء الذي استهدف السبت عرضاً عسكريا في الأهواز.

وأعلن المتحدث باسم التنظيم أبو حسن المهاجر إنهم لم يستفيقوا بعد من هول الصدمة ولن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن الهجمات القادمة التي ستكون أدهى وأمرّ.

من جهة أخرى أكد المتحدث في التسجيل الصوتي مسؤولية التنظيم عن هجوم الأهواز، وكان قد تبنى تنظيم “داعش” في وقت سابق الهجوم الذي أوقع 24 قتيلا.

