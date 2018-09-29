مرعي يقود النجم الساحلي لعبور الرمثا في بطولة كأس زايد للأبطال

كتب: علي الزيني

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، لدور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأبطال لكرة القدم، بعدما حقق فوزه على مضيفه الرمثا الأردني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الحسن في اياب دور الـ32.

صدام بن يحيى سجل هدف التقدم للنجم الساحلي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعود اللاعب ذاته، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23، واختتم عمرو مرعي ثلاثية النجم في الدقيقة 39، وأدرك خالد الدردور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 40.

الدولي المصري عمرو مرعي شارك أساسيًا في المباراة، قبل أن يغادر أرض الملعب بعد مرور 78 دقيقة من عمر اللقاء، وصنع الهدف الأول بعد أن قابل عرضية من ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء حوَّلها بضربة رأس باتجاه الشباك، لكن زميله صدام بن عزيزة تابعها برأسه إلى الشباك، ونجح مرعي في تسجيل الهدف الثالث بعد كرة وصلته خلف الدفاع لينفرد ويسدد بيمناه كرة أرضية مرت إلى الشباك الأردنية.

وفي الشوط الثاني أضاع عمرو مرعي فرصة تسجيل الهدف الرابع عندما تلاعب بالدفاع، وفضَّل التسديد فوق المرمى على التمرير للشيخاوي الذي يقف في موقف نموذجي، وكان النجم الساحلي قد حقق انتصارًا بنفس النتيجة في تونس قبل أن يكرر النتيجة نفسها في الأردن خلال الشوط الأول فقط ليثبت أقدامه في ثمن النهائي.

ونجح النجم في الوصول إلى دور الـ16 من كأس زايد للأبطال في انتظار ما تسفر عنه القرعة في السادس من شهر أكتوبر المقبل، وكان ناديا الأهلى والإسماعيلى قد نجحا فى الصعود إلى دور الـ16 من البطولة، بينما يلعب الآن القادسية الكويتي مع الزمالك ومولودية الجزائر مع الرفاع البحريني وأهلى طرابلس الليبى مع الوداد البيضاوى المغربى فى "إياب" الدور ذاته من منافسات البطولة.

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