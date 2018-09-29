الجبلاية تكشف حقيقة وصول خطاب من الكاف بايقاف مرتضى منصور

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت حول وصول خطاب للجبلاية، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يفيد بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عام بسبب هجومه على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، وعمرو فهمي السكرتير العام خلال تصريحات أدلي بها رئيس الزمالك لوسائل الإعلام.

وقال سويلم في تصريحات خاصة للتحرير:" ان الجبلاية لم تتلق أي خطابات من الكاف في الساعات الماضية موضحاً أنه علم بهذا الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام لكن اتحاد الكرة لم تصله أي خطابات رسمية حول إيقاف مرتضى منصور".

وشدد سويلم على أن اتحاد الكرة المصري لو تلقي أي خطاب من الاتحاد الأفريقي سيعلن عنه فوراً ولن يخفيه مثلما يحاول البعض ان يردد، لأن العقوبات في حال توقيعها على أي ناد او مسئول أو لاعب سيتم الإعلان عنها من جانب الكاف أيضاً ومن ثم لن يستطيع أحد اخفائها.

وكان أحمد شوبير أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاتحاد الأفريقي كاف أوقف رئيس نادي مصري، دون أن يكشف عن هوية إسم رئيس النادي الذي يقصده.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن اتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قرر إيقاف رئيس ناد مصري لسبه رئيس الكاف وسكرتير عام الاتحاد الإفريقي، حيث كتب شوبير تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً:" الاتحاد الإفريقي يوقف رئيس نادٍ مصري لمدة عام بسبب سب وقذف أحمد أحمد وعمرو فهمي".







وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هاجم مؤخرًا أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وعمرو مصطفى سكرتير الكاف بعد مباراة الأهلي و حوريا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي انتهى بفوز الأهلي باربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق الأحمر إلى دور نصف نهائي البطولة في مواجهة نظيره وفاق سطيف الجزائري.



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