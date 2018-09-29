عاشور يستقبل وفد من قبيلة التبو

ايوان ليبيا – وكالات

استقبل وزير الداخلية عميد عبدالسلام عاشور بحكومة الوفاق، وفد من قبيلة التبو بالجنوب الليبي للتباحث بشأن الاشتباكات التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية.

حيث أكد الوفد خلال هذه الزيارة انهم تنادوا من أجل الصلح والمصالحة ورأب الصدع لكي يعم الأمن والاستقرار بين الشعب الواحد ونبذاً للفرقة واطفاء فتيل الفتنة والدعوة للمصالحة والتسامح.

وتنادى الوفد للصلح بين إخوانهم لتعلو مصلحة الوطن فوق الجميع وأرادو إصلاح ذات البين بين الأخوة وإثبات أن ليبيا وطن واحد وشعب واحد ليظل الوطن قاسما مشتركا أهم من كل الصراعات والولاءات.

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