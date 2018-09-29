ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إتمام حفر بئر نفطي تطويري بنجاح في حقل البوري، وذلك باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية في قاع البئر.

وأضافت المؤسسة، أنه قد بدأ الانتاج في البئر ب4-52 بالمنصة البحرية رقم 4 التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز يوم 25 سبتمبر 2018، بقدرة إنتاجية تبلغ 1850 برميل في اليوم، إذ يعد هذا المشروع بداية لعهد جديد لتطوير وزيادة القدرة الإنتاجية في الآبار المستهدف حفرها مستقبلاً في حقل البوري، وذلك من خلال تطبيق هذه التقنية الحديثة لإنعاش قطاع النفط.

وتهنئ المؤسسة الوطنية للنفط، كافة الإدارات الفنية التابعة لشركة مليته للنفط والغاز، بالإضافة إلى شركة الحفر الوطنية على مجهوداتهم المبذولة في تحقيق هذا الإنجاز.

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