طرق مجابهة غسيل الأموال في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

قال المحلل الإقتصادي سليمان الشحومي أمس الجمعة إن مجابهة عمليات غسيل الاموال ومكافحة الفساد لا تتم عبر مراقبة الحسابات البنكية والتعرف على مصادر الاموال وحدها بل عبر تنظيم السجل العقاري و تحديث عملياته بالإضافة إلى تفعيل دور سوق المال وهيئة الرقابة.

و أضاف المحلل الإقتصادي أن الطرق المذكورة أعلاه تجعل كل الشركات المساهمة تسجل بسجل الإيداع والقيد المركزي،لافتاً إلى أن أي عمليات نقل ملكية على العقارات و الأسهم تكون من خلاله القنوات السليمة وتحت رقابة الفعالة والوقائية.

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