قتل 48 شخصا على الأقل في مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، بعدما ضرب المنطقة زلزال قوي تبعته أمواج عاتية (تسونامي).

وقالت مصادر طبية تابعة لوكالة مكافحة الكوارث الحكومية الإندونيسية، إن العشرات نقلوا إلى المستشفيات في المدينة بعد تعرضهم لإصابات يتطلب علاج بعض منها التدخل الجراحي.

وضربت أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين سواحل المدينة بعد أن تعرضت لزلزال شديد بلغت قوته 7.5 بمقياس ريختر.

