الخارجية العراقية: قادرون على مواجهة أي تهديدات للبعثات الدبلوماسية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة سحب موظفي قنصليتها من مدينة البصرة، التي شهدت لأسابيع احتجاجات على تردي الأحوال المعيشية.

وقال الدكتور أحمد محجوب المتحدث باسم الوزارة، في بيان له حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إن بلاده "تأسف لقرار وزير الخارجية الأمريكي سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق".

وأضاف البيان، أن "العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها".

وذكر البيان، أن "الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد، باعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما قانونيا وأخلاقيا".

وحث البيان البعثات الدبلوماسية، على أن "لا تلتفت لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة الى علاقات العراق مع دول العالم".

كانت واشنطن، قد أعلنت أمس الجمعة، إغلاق قنصليتها في البصرة وسحب موظفيها الدبلوماسيين، مؤكدة أن الخدمات القنصلية ستقدمها السفارة الأمريكية في بغداد.

وأصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها في العراق قالت فيه: "إن المواطنين الأمريكيين في العراق معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى "أن مجموعات إرهابية ومتمردة عديدة تنشط في العراق وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين"، وقالت: "إن الميليشيات الطائفية قد تهدد أيضا المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق".

وقال البيت الأبيض قبل نحو أسبوعين، إنه سيحمل إيران مسئولية أي هجوم قد تشنه مجموعات تدعمها طهران، ضد رعايا أمريكيين أو مصالح أمريكية في العراق.

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