الصحف العالمية.. بين التاج والقمة والشعلة والمخالب

ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم السبت، على مباريات الجولة السابعة من الليجا، حيث يواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو، بالإضافة لمباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث عنونت صحيفة "ماركا" على غلافها: "يوم من أجل التاج"، وأضافت "راموس وجريزمان يصطدمان في الديربي، وكوستا وبنزيما يصلان للمباراة بجفاف تهديفي، كما يشارك كورتوا في أول مباراة ضد فريقه السابق"، ونقلت الصحيفة مقتطفات من تصريحات المدربين في المؤتمر الصحفي، وقال لوبيتيجي: "تنتظرنا مباراة جميلة" فيما قال سيميوني: "ريال مدريد يتعامل بشكل جيد بدون رونالدو".

وجاءت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "الصدارة على 3 خطوط"، وتابعت: "برشلونة الذي خسر المباراة الماضية سيسعى للفوز على أتلتيتك بيلباو في كامب نو بدون أومتيتي، أما في الديربي فريال مدريد سيقدم كل جهده للفوز على أتلتيكو وكسر سلسلته بالفوز في البرنابيو".

واهتمت صحيفة "سبورت" على غلافها بمباراة برشلونة أمام بيلباو، وأشارت إلى أنه بعد الهزيمة أمام ليجانيس والاعتماد على سياسة المداورة، من الممكن أن يعود فالفيردي اليوم للتشكيلة الأساسية، وأبرزت الصحيفة ابتعاد المدافع صامويل أومتيتي عن المباراة، حيث عاودته الآلام في الركبة ومن المتوقع أن يغيب عن المباراتين المقبلتين، بينما علقت على مباراة ديربي مدريد وقالت "أتلتيكو مدريد يذهب للهجوم في البرنابيو".

وفي صفحتها الأولى نقلت صحيفة "سوبر ديورتي" تصريحات جيفري كوندوبيا لاعب فالنسيا، حيث قال "من قال إننا لن نفوز؟"، وأشارت الصحيفة إلى نية مارسيلينو جارسيا مدرب الخفافيش على كوندوبيا في مباراة اليوم أمام ريال سوسييداد بعد عودته من الإصابة، ليسهم في تحقيق الفوز الأول في الموسم.

صحف إيطاليا

بينما ركزت الصحف الإيطالية، على مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو، والتي ستنطلق عصر اليوم بديربي العاصمة روما، ثم موقعة يوفنتوس ونابولي، حيث عنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "رهان الاسكوديتو.. الأليانز ستاديوم: يوفي ونابولي لإظهار أوراقهما".

وأضافت "رونالدو ضد إنسيني.. أليجري يبحث عن فارق الـ6 نقاط، وأنشيلوتي يحاول الإمساك به ويريد النقاط كاملة"، وتابعت: "دجيكو- إيموبيلي.. روما ولاتسيو: الفرصة الكبيرة"، وأردفت الصحيفة: "لوتارو مارتينيز يعود، إنتر يهاجم من أجل الفوز الرابع على التوالي"، وأكملت: "جاتوزو تحت الأضواء، لديه 3 مباريات لشفاء ميلان.. وظل كونتي يعود".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "ها هي القمة.. يوفنتوس ونابولي يضعان أفضل فريقين في الدوري وجهًا لوجه، والمديران الفنيان هدفهما الوحيد والذي تحقق كثيرًا هو الفوز"، ونقلت تصريح أليجري، مدرب يوفنتوس، الذي أزال التوتر من على أكتاف لاعبيه: "مباراة مهمة أكثر لنابولي".

بينما قال أنشيلوتي: "لا نلعب أبدًا من أجل التعادل، أنا أستهدف النقاط كاملة"، وأضافت الصحيفة: "ديبالا سيكون على مقاعد البدلاء.. وفي المقابل، ميليك مع إنسيني في الأليانز ستاديوم"، وتابعت: "روما ولاتسيو، ديربي الخوف.. وإنتر، لوتارو وإيكاردي أمام كالياري".

أما صحيفة "توتو سبورت"، فعنونت: "يوفي- نابولي: كريستيانو في أول مواجهة للاسكوديتو"، وسلطت الصحيفة الضوء على المقابلة التي أجرتها مع بونتيس، أول مدرب لرونالدو في سبورتنج لشبونة، وقال بونتيس: "وصل إلى لشبونة في عمر 12 سنة، وفي إحدى المراحل أراد الرحيل، لذلك شجعته على ذلك.. يوفنتوس سيحصل على الأفضل منه وسيوسع مسيرته".

وأضافت: "ديربي روما ولاتسيو الناري.. بينما إنتر مع لوتارو مارتينيز ضد كالياري"، وتابعت الصحيفة "ميلينكوفيتش يقول: نحن شباب وأقوياء، المستقبل للفيولا. حصريًا مدافع فيورنتينا يقول: بيولي مدرب كبير".

صحف فرنسا

فيما سلطت الصحف الفرنسية الضوء على أحداث الجولة الثامنة من الدوري المحلي، والتي بدأت بسقوط جديد لموناكو أمام سانت إيتيان بهدفين دون رد، مساء أمس الجمعة، وكتبت مجلة (فرانس فوتبول) عبر موقعها الإلكتروني: "سانت إيتيان يغرق موناكو في أزمة".

كما أصدرت صحيفة (ليكيب) نسختين الأولى بعنوان: "الخزري.. شعلة خضراء"، في إشادة باللاعب التونسي الذي سجل هدفي سانت إيتيان في موناكو، أما النسخة الأخرى تصدرتها صورة باتريك فييرا، المدير الفني لنيس بعنوان: "مخالب فييرا" وتهديدها لباريس سان جيرمان قبل ساعات قليلة من لقاء الفريقين في الجولة الثامنة.

وفي الصفحة الأولى لجريدة (لو باريزيان): "المضطرب مبابي يعود لأجواء الليج 1"، وأبرزت صحيفة (بروفانس) تصريح ستيف مانداندا حارس مرمى أولمبيك مارسيليا بعنوان: "أخذت وقتي لأعود جاهزا 100%".

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