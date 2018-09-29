حريق يلتهم إطارات لفريق هاس قبل سباق روسيا

قال جونتر شتاينر، رئيس فريق هاس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن حريقا اندلع في مرآب الفريق المشارك في سباق جائزة روسيا الكبرى تسبب في احتراق مجموعتين من الإطارات، وأضاف أن الحريق كان من الممكن أن يكون أكثر خطورة، وأوضح للصحفيين: "حدث ماس كهربائي واشتعلت بعده النيران، لحسن الحظ أخمد الحراس المناوبون ليلا الحريق وإلا كنا تعرضنا لمزيد من الأضرار، لا نعرف بعد أسباب الحادث أو مكان حدوث الماس"، وقال ماريو ايسولا مدير السباقات في شركة بيريلي إن الحريق اندلع إما بسبب أغطية الإطارات أو في وحدات التحكم الخاصة بها.

وأضاف أن الإطارات المخصصة للسائق الدنماركي كيفن ماجنوسن تم استبدالها بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسيارات.

وأوضح: "يُسمح للفرق بإبقاء الإطارات داخل أغطية حتى درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية كحد أقصى لإطارات الطقس الجاف، لهذا فإنه ما يتم عادة الإبقاء على الإطارات مغطاة في الليل وهو أمر مسموح به".

وقال شتاينر إن من نتائج الحريق إن ماجنوسن، الذي أكد هاس يوم الجمعة أنه سيظل سائقا في الفريق، اضطر لاستخدام إطارات باردة في جولة التجارب الحرة الأولى لعدم توافر الوقت الكافي لتسخين إطارات جديدة.

وينافس هاس، الفريق الوحيد المملوك لجهات أمريكية في فورمولا 1، رينو على احتلال المركز الرابع في بطولة الصانعين. ويملك هاس 15 نقطة بعد الفريق الفرنسي قبل ستة سباقات على نهاية الموسم.

يذكر أن السائق البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، تصدر مساء أمس الجمعة، التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى الروسي، المقرر إقامته غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، وتلا هاميلتون زميله فالتيري بوتاس في المركز الثاني، وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و33.385 ثانية على المضمار، البالغ طوله 5848 مترا، وتلاه بوتاس في المركز الثاني بزمن دقيقة واحدة و33.584 ثانية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت.

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