قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن عملية تسليم نظام الدفاع الصاروخي إس- 300 الروسية الصنع للنظام السوري بدأت بالفعل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن كل الأفكار مطروحة للنقاش، خاصة فيما يتعلق بإمكانية وضع نظام مقايضة يتيح لإيران بيع نفطها بعد استئناف فرض العقوبات المالية الأميركية في نوفمبر المقبل.

