أرسنال يبحث عن مواصلة الاستفاقة أمام مفاجأة الموسم

يستقبل أرسنال صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة نظيره واتفورد صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة على ملعب الإمارات اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ويبحث أرسنال عن تحقيق الفوز السابع على التوالي في جميع المسابقات بعد خسارته أول مباراتين في الدوري أمام كل من تشيلسي ومانشستر سيتي، بينما يأمل واتفورد في لقاء اليوم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات، بعدما حقق الفوز في أول 5 مباريات في الموسم.

المواجهات المباشرة

حقق أرسنال الفوز على واتفورد في 8 مباريات من أصل 10 مواجهات سابقة بين الفريقين في البريميرليج، ومع ذلك حقق واتفورد انتصارين على المدفعجية في آخر 3 مباريات جمعت بينهما.

كما حقق واتفورد انتصارين من آخر 4 زيارات له لملعب الإمارات في جميع المسابقات، وشهدت مواجهات الفريقين تعادلا وحيدا في 22 مباراة سابقة في الدوري الإنجليزي بشكل عام، وكان ذلك التعادل على ملعب أرسنال القديم "هايبوري" بنتيجة 1-1 منذ 34 عامًا.

أرسنال

تمكن أرسنال من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في 7 مباريات لعبها في جميع المسابقات هذا الموسم، في الجولة السابقة أمام إيفرتون.

ولم يخسر أرسنال أي مباراة أقيمت يوم السبت على أرضه في الدوري في تمام الساعة الرابعة عصرًا وذلك منذ الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 3-1 في شهر أغسطس من عام 2013، ومنذ ذلك الحين حقق المدفعجية 18 انتصارًا وتعادل في مباراتين.

وتمكن أرسنال من تحقيق 21 انتصارا متتاليا على ملعبه في الدوري أمام الفرق البعيدة عن الستة الكبار بمجموع نتائج تلك اللقاءات 62- 11.

وتمكن أرسنال من التسجيل في 345 مباراة من آخر 36 مباراة لعبها على أرضه في الدوري وفشل في التسجيل في مباراتين فقط كانتا أمام مانشستر سيتي.

ويعول أرسنال في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل 12 هدفًا منذ ظهوره للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي في شهر فبراير الماضي، ولا يتفوق عليه من حيث تسجيل عدد أهداف أكبر منذ ذلك الحين سوى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والذي سجل 16 هدفًا في تلك الفترة.

واتفورد

فشل واتفورد في تحقيق الفوز في آخر مباراتين، إلا أن الفريق جمع 13 نقطة في أول 6 مباريات، وهي أقوى انطلاقة لواتفورد في تاريخ مشاركته بالدوري الإنجليزي.

وخسر واتفورد 15 مباراة من آخر 16 لقاء أمام الفرق الستة الكبرى لعبها خارج أرضه في الدوري الإنجليزي.

وفي حال حقق واتفورد الفوز في مباراة اليوم، فسيحقق الفوز رقمم 50 له في عصر البريميرليج، وفي حال سجل هدفا واحدا فقط، فسيسجل الفريق هدفه رقم 200 في عصر البريميرليج.

ومع إصابة داريل يانمات، بات من المؤكد أن يغير واتفورد التشكيل الأساسي له في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى هذا الموسم.

الغيابات

من المنتظر أن يواصل مدافع أرسنال سوكراتيس مشاركته في جميع المباريات في الدوري هذا الموسم بعد تعافيه من إصابته الأخيرة، ويعاني لاعب أرسنال إيملي سميث روي من إصابة في الفخذ تعرض لها في فوز المدفعجية على برينتفورد في كأس الرابطة الأسبوع الماضي.

أما مدافع واتفورد داريل يانمات فيغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة في الركبة، في الوقت الذي بإمكان كريستيان كاباسيلي المشاركة في لقاء اليوم بعد رفع عقوبة الإيقاف عنه بعد تعرضه للطرد في مباراة كأس الرابطة الأخيرة أمام توتنهام.

ويحتاج لاعب واتفورد تروي ديني إلى الحصول على المسكنات كي يتمكن من المشاركة في مباراة اليوم، وذلك بسبب معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة فولهام الأخيرة في الدوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا