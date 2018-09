المتوسط:

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات، لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي.

The post العاهل السعودي يبحث هاتفيا العلاقات الثنائية مع ترامب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية