الشرطة الإسبانية تشتبك مع نشطاء كتالونيين قبيل ذكرى استفتاء الاستقلال

ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على ستة أشخاص في برشلونة، اليوم السبت، بعدما اشتبك محتجون من إقليم كتالونيا، يطالبون بالاستقلال مع شرطة مكافحة الشغب، وبعدما انضم الآلاف إلى مظاهرات مقابلة للاحتفال بمرور عام على استفتاء بشأن استقلال الإقليم .

وألقت مجموعة من المتظاهرين المقنعين المؤيدين للانفصال، بيضًا ومسحوقًا ملونًا على رجال الشرطة، الذين اصطفوا لسد الطريق أمامهم، مما أثار سحبًا داكنة من الغبار في الشوارع التي غالبًا ما يرتادها السياح.

وحدثت مشاجرات أيضًا في وقت لاحق من اليوم، واستخدمت الشرطة الهراوات لاحتواء الاشتباكات.

وتلقى 14 شخصًا العلاج بعدما أصيبوا بجروح طفيفة خلال الاحتجاجات وفقًا لما أشارت إليه صحف محلية.

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