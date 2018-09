الأحد.. انطلاق انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

المتوسط:

تبدء في الساعة الثامنة من صباح الغد الأحد عملية الاقتراع العام في انتخابات برلمان كردستان العراق، والتي تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

ويحق لنحو 3 ملايين مواطن في إقليم كردستان الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام، حيث يتنافس 29 كيانا وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعدا في برلمان الإقليم.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق أمس، عن “نجاح” التصويت الخاص الخاص بعناصر القوى الأمنية بانتخابات برلمان الإقليم، وأن نسبة المشاركة بلغت 91 %.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: “عملية التصويت الخاص جرت بنجاح، إذ أدلى أكثر من 156 ألف ناخب بأصواتهم”.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن المفوضية ستستقبل كافة الشكاوى التي تقدمها الكيانات السياسية على سير التصويت الخاص بدءا من يوم الأحد، وسيتم التعامل معها بموجب الإجراءات الأصولية.

وأكد زرار أنه “لا وجود لأي تكرار في أسماء الناخبين ضمن سجلات التصويت لانتخابات برلمان الإقليم، وأن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن خلال 72 ساعة بعد انتهاء التصويت العام”.

