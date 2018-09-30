كلوب يواصل دعمه لمحمد صلاح

كعادته حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على دعم النجم المصري محمد صلاح، وذلك بسبب غياب التوفيق عنه في مباراة تشيلسي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن صلاح صاحب مستوى عالمي، وهذه الفترة من سوء الحظ تمر على أي لاعب.

وانتهت قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن مباريات الجولة السابعة من البطولة، ليتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة الـ17 فى المركز الثالث بينما يتقاسم كل من ليفربول ومانشستر سيتي قمة ترتيب البريميرليج بنفس الرصيد من النقاط 19.

وشارك الفرعون المصري في 66 دقيقة من مواجهة البلوز، ولم يتمكن من الظهور بمستواه المعهود، وأهدر فرصة هدف محقق في الشوط الأول، ليستبدله «كلوب» حيث دفع بالسويسري شيردان شاكيري، في محاولة منه لتعديل النتيجة حيث كانت تسير لصالح الفريق اللندني بهدف دون رد سجله النجم البلجيكي إيدين هازارد.

كلوب أكد في تصريحاته لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية، عقب المباراة أن «صلاح» ما زال يملك الخطورة التي يخشاها كل خصوم ليفربول، معلقًا: «الأمر ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض وعلينا أن نواجه غياب التوفيق بشكل جيد».

دعم يورجن كلوب لصلاح لا يتوقف عند التصريحات، حيث رصدت كاميرات المباراة ذهابه لمعانقة «صلاح» على دكة البدلاء فور إحراز دانييل ستوريدج هدف التعادل الرائع في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح «هداف الدوري البريميرليج» في النسخة الماضية، سجل في الموسم الحالي 3 أهداف من 7 مباريات خاضها مع الريدز، وصنع هدفًا وحيدًا، بينما يحتل المتألق هازارد صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف.

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