إعادة الانتخابات البلدية بمركز اقتراع الشعواء

ايوان ليبيا – وكالات

أعادت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية،امس السبت، عملية الانتخابات البلدية بمركز الشعواء في بلدية درج، حيث فتحت محطات الاقتراع أبوابها بالمركز أمام الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءا، وفق ما أعلنته اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكان مركز الاقتراح بمنطقة الشعواء في بلدية درج جنوب غرب البلاد تعرض يوم الاقتراع في 15 سبتمبر الجاري لهجوم مجموعة مسلحة سرقت ثلاثة صناديق اقتراع، وفق ما أكده حينها رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درج، عبدالكريم الطيب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في المنطقة من استعادة صناديق الاقتراع التي تمت سرقتها، واستئناف عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس البلدي درج. لكن اللجنة المركزية قررت إعادة عملية الاقتراع في المركز بعد وقوع الخرق الأمني الذي هدد سلامة العملية.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في 15 سبتمبر الجاري، أن النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي درج بلغت 40% بواقع 1753 مقترعًا من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، موضحة أن نسبة الرجال الذين أدلوا بأصواتهم بلغت 44% ونسبة النساء 34%.

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