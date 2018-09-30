مقتل شاب بالقرب من مركز حي الأندلس

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة الرائد عماد الطرابلسي، مقتل شاب خلال الرماية على منزله المحادي لمركز شرطة حي الأندلس بطرابلس.

وأوضح الجهاز، في تدوينة له، فجر اليوم الأحد، أن الشاب احمد نصر الدين بورشام 18 سنة توفي خلال الرماية على منازل المواطنين و مركز حي الأندلس من قبل سيارتيين تتبعان الإرهابي المدعو محمد الشعر و المدعو الحنكورة.

هذا وأعلن الجهاز حال التأهب الأمني بالمنطقة حيث قام بنشر 60 سيارة تابعة له في كافة شوارع و أزقة العاصمة طرابلس بغرض تأمينها، مؤكدا بأنه جاري ملاحقة الجناة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

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