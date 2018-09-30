جدل حول تعديل الإعلان الدستوري بالتوقيع عن بُعد

وكالات

حظى تمرير قانون الاستفتاء الذي حصّن بتعديل الإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب في جلسته الأخيرة عن طريق جمع التوقيعات عن بُعد حسب بعض التصريحات بأهتمام واسع وسريع من النخب السياسية والقانونية والثقافية في ليبيا معلناَ بداية فصل جديد من الصراع السياسي والقانوني وتوجيه الإتهامات لمجلسي النواب والدولة بالإصرار على تمرير القانون حتى وإن كان بطريقة معيبة لأنه يضمن لهما البقاء فى السلطة سنة أضافية على الأقل ستُهدر مابين عملية الاستفتاء وبين ان يصبح الدستور فى حيز النفاذ ، إما اذا كانت نتيجة الاستفتاء بـ لا ثم لا فتلك روايات وسنوات أخرى .

وبينما تلاحق الإتهامات المجالس الثلاثة بالتمسك بالإستفتاء لإجهاض إجراء الإنتخابات عبر تأجيلها اكثر ، كشف المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت على أن بعثته ستبحث إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ثم تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد عملية الاستفتاء إذا لم يتم الطعن قانونياً في قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب.

حديث سلامة هذا يأتي بعد أن تعهدت عدة شخصيات سياسية وإجتماعية بينهم السفيرين السابقين حسن الصغير وسلوى الدغيلي بتقديم طعن رفقة آخرين للقضاء ضد ماحدث على إعتباره مخالفة واضحة لصحيح القانون ، ورغم أن القانون اللذي تباطىء المجلس و فشل في أقراره على مدى عدة جلسات قد تفاجأ الليبيون وهم منشغلون بما يحدث فبي العاصمة طرابلس بتمريره من قبل مجلس النواب في جلسة الخميس 13 سبتمبر الماضي ليعود للألتئام معلنا تحصينه عن بُعد عن طريق الإنترنت و تطبيق ” الفايبر ” في جلسة تالية .

الا أن الرد جاء قاسياَ على المجلس ورئاسته ونوابه فقد اعتبر ضوء المنصوري المحامي وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ما حدث سابقة لم يشهدها اي جسم تشريعي على مر التاريخ قائلاً :

” إستمر مشروع الدستور لدى مجلس النواب سنة كاملة وعندما اوشك المجلس على نهايته وفقاً لاحاطة مبعوث امين عام الامم المتحدة في ليبيا امام مجلس الامن انبرى مجلس النواب ونفض من حوله الغبار واقر قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بحضور خمسة وعشرين عضواً وأضافوا تعقيداً آخر لعرقلة مشروع الدستور وهو اشتراط حصول المشروع على مايزيد عن 50 + 1 بالمخالفة لأحكام الاعلان الدستوري ولكنهم بعد صدور القانون اكتشفوا انه مخالف للاعلان ذاته فقاموا بتعديل الاعلان الدستوري بالهاتف في سابقة لم يشهدها اي جسم تشريعي على مر التاريخ ليكون مجلس النواب في ليبيا على موعدا مع كتاب (جينس) لتسجيل هذا الحدث ، وللاسف ان من يقود هذا المجلس جلس يوما على منصة القضاء “.

وردت العضوة باللجنة الدستورية أعتماد المسلاتي على ما حدث في الجلسة قائلة :الهيئة التأسيسة كانت قد أنهت عملها في إعداد المسودة المقترحة لمشروع الدستور منذ أكثر من سنة مضت وظل مجلس النواب يتلكأ ويماطل منذ ذاك الوقت في محاولة لتعطيله بسبب رفض أعضائه لبعض نصوص ومواد المشروع الذي وزع على النخب السياسية في أرجاء البلاد لإبداء الملاحظات حوله “.

المسلاتي أضافت بأن أعضاء مجلس النواب خرجوا عليهم بقانون لا يُعلم مدى قانونيته ، متسائلةً عن جواز اصدار قانون لتعديل الدستور بدلاَ عن الاعتماد على نص الإعلان الدستوري غير قابل للتعديل أساساَ ولكنه غير مرضي عنه من قبلهم حسب قولها.

وأضافت المسلاتي قائلة :” قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب في جلسته الاخيرة قابل للطعن لتنافيه وروح الاعلان الدستوري بعد تبنيهم فكرة الاقاليم الثلاث بعد ان كانت وحدة واحدة ولا نعلم الي اين سيصلوا بنا بعد تفتيتنا لثلاث وحدات واعتماد ثلث المقترعين دون تحديد نسبة واجبة لكل اقليم. ” .

وهاجمت أعضاء مجلس النواب متهمة اياهم بعدم انشغالهم بمعاناة الليبيين وبأنهم لا يعيرون الشعب اهتمام وأن اهتمامهم منصب على المجتمع الدولي فقط ولمنع الحرج عنهم امام العالم قدموا هذا القانون لكنهم لم يقدموا قانوناَ واحداَ في صالح المواطن الليبي حتى الآن وبأن هدفهم رفض المشروع من قبل الليبيين حتى يتسنى لهم إعادة صياغته وفق أهوائهم مضيفة بأنها لا ترى مجلس النواب هذا خارج المشهد نهائي وبانهم اعادو الديكتاتورية للأذهان .

وأضافت أن ما قام به المجلس هو عبارة عن فشل معلن لدفع الناس لرفضه وبأنهم لم يطلعوا على المشروع ولا رغبة لديهم للإطلاع عليه وان كل ما هنالك هو رغبتهم في إعادة تشكيل لجنة من أختيارهم .

كما اتهمت المسلاتي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمحاولته فيما سبق سحب بعض اعضاء اللجنة الدستورية وأغرائهم بدور في اللجنة الجديدة التي يسعى لتأسيسها لكتابة الدستور وللأسف استجاب بعض الاخوة من برقة لدعوته وحاولوا إجهاض المشروع بقوة السلاح متحدية قدرة المجلس على كتابة دستور لليبيا بهذه الطريقة ، داعيةً المجتمع الدولي للتدخل وإيجاد مخرج حقيقي اذا كان جاداَ في رغبته في استقرار ليبيا.

واكدت عضو الهيئة التأسيسية أن الحل يكمن في عرض قانون الاستفتاء كما نص عليه الإعلان الدستوري ودون تدخل وإعادة الوضع كما كان عليه ليبيا دائرة واحدة بأغلبية الثلثين لكن وفق الوضع الحالي سيتم الطعن من قبلنا لانه تم المساس بالإعلان الدستوري.

المسلاتي أنهت حديثها قائلة بأن مجلس النواب لن يعترف بالهيئة ولا بأي شخص يصيغ الستور لأنه في هذه الحالة يعترف بأنتهاء دوره المرحلي المفترض انه يتم بمجرد إقرار الدستور مضيفة أن هذا المجلس همه الاستمرار ولا يعنيه الوطن وان الدستور ان صيغ لابد ان يفصل على مقاسه لاستمرار بقائه فقط ، غير آملة في امكانية وجود دستور لليبيا على المدى لا القريب ولا البعيد في ظل هذا القانون.

الباحث السياسي المستشار د. أحمد العبود أكد بأن مايقال عن ان مجلس النواب مرر وثيقة الدستور التي وصفها بالمعيبة وذلك بالاتفاق مع ” مجلس الدولة الاخواني ” وبأن المرحلة الثانية مما أسماه ” توافق الاستمرار في السلطة ” هي الاتفاق علي تشكيل مجلس رئاسي جديدة وحكومة توافق جديدة ما يؤكد بأن هاذين المجلسين هما وجهان لعملة واحدة ” .

هي عجائب وغرائب قام بها مجلس النواب – بحسب العبود الذي أكد ان تعديلاً دستورياً قد تم تمريره بقائمة توقيعات الأمر الذي قال بأنه يخالف الاعراف الدستورية ، ولكن الأكثر غرابة هي ان القائمة لم يتم التحقق من مصداقيتها بعد لأنها أصلا لم تنشر والاغرب هو ان الهدف تمرير ما وصفها بمسودة كشلاف المعيبة.

من جهته قال السفير السابق د.حسن الصغير بأن مشروع الدستور الهزيل والاستفتاء عليه سيؤدي حتماً إلى تقسيم البلاد إلى عدة كيانات ،وهذا ما سيتم إستنتاجه حتماً عند مراجعة الاطراف الداعمة له داخلياً وإقليمياً وحتى دوليا وتوجهاتها .

وقال : ” بلاد متشظية وشعب منقسم سياسيا ، منذ ما يزيد عن اربع سنوات ، الأحداث الاخيرة في أقاليم البلاد بينت واثبتت وجود تباين حاد بين سكان ليبيا (الحرب على الارهاب في برقة ، وحرب الميليشات موخرا في طرابلس ، وقبلها الاقتتال في فزان )، كلها اثبتت وجود هوة سياسية واجتماعية وخدمية ستزداد حدة في مرحلة ما قبل الاستفتاء المزعوم وستنفجر بظهور نتائجه “.

وأكد الصغير بأن أولى نتائج الإستفتاء ستكون سلطة جديدة بغرب البلاد تدعي وتمارس بإقليم طرابلس إختصاصات قيادة الجيش ( الغير موجود لديها أساساً ) اللهم إلا الاف الضباط والجنود الوطنيين دون تراتبية حقيقة او قيادة عسكرية فاعلة وقال : ” العسكريين مطالبين الان بوقف هذا المشروع التآمري والاستعمار الداخلي المدعوم من أطراف إقليمية يهمها إجهاض بناء المؤسسات الليبية ، التضحية ليست بقتال الارهاب وداعميه فقط ، والمحافظة على وحدة التراب ليست فقط بالوقوف على حدوده من الغزو الأجنبي والتسلل العشوائي ، الواجب و التضحية الوطنية هي الوقوف في وجه المشاريع السياسية المريبة وإستباق نتايجها الكارثية “.

وإعتبر السفير السابق بأنه لم يعد هناك حجة لدى العسكريين جميعا في عدم وقوفهم في وجه هذا المشروع ، لأن البلاد من غير دستور ، والإعلان الدستوري سقط قانونيا وسياسيا قبل توقيع اتفاق الصخيرات ، وهذا الاتفاق انتهى منذ عشرة أشهر وأضاف : ” لن تجدوا عذر لابنائكم وللأجيال القادمة لتقدموه لهم عن صمتكم هذا، ولن تجدي البيانات والمناشدات ، العسكريين مطالبين بموقف حقيقي وفعال وآني لحماية البلاد من خطر الانقسام ، وضمان استقرار واستمرارية الموسسات الحامية لوحدة البلاد .

ووجه أستاذ العلوم الأجتماعية د.عبدالله عثمان جملة من الاسئلة المقرونة بالتعجب مما يحدث لرئيس المجلس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلاً : هل يعرف ويعي السيد رئيس المجلس عقيلة صالح نتائج وتبعات مايفعل حين يختطف مفتاح المجلس وقراراته وبعض من اعضائه وليختطف ويرهن معهم مستقبل البلد ويربطه بحلمه بأن يكون رئيساً معيناً ؟ رئيساً من دون شعب ينتخبه حتى يتلاعب باقرار الاستفتاء على مشروع الدستور، وبمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ،بأن يعطل إصدار مايلزمها من تشريعات بسبب عدم التوافق والاختلاف الظاهر بين نوابه فيما يخص بعض مواد المسودة أوجه القصور التي رافقته .

ولا يفوتنا رصد ما عبر عنه النائب بمجلس النواب عصام الجهاني فيما يخص صدور قانون الاستقتاء قائلاَ:قانون الاستفتاء على الدستور باطل ” .

الجهاني والذي جاء رده في في معرض تعليقه حول اعتماد قانون الاستفتاء عن طريق جمع توقيعات لأعضاء البرلمان مضيفاَ أن ما حدث بدعة أبتدعها السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان بالتعاون وبعض النواب اللذين يعبثون بمصير الأمة حسب قوله ومحملاَ رئيس المجلس المسؤولية عما حدث .

وجاء تعليق عضو مجلس النواب المستقيل ، المحامي والخبير القانوني يونس فنوش غير بعيد عن رأي من سبقه غي هذا التقرير حيث أعتبر تمرير المجلس لقرار الموافقة على قانون الاستفتاء عن طريق جمع التوقيعات عن بُعد على التعديل الدستوري بأنه مهزلة بكل معنى الكلمة .

وعبر صفحته على فيسبوك قال فنوش معقباً على ذات الموضوع بأن القرارات في مجلس النواب تتخذ بأغلبية أصوات الحاضرين، لا بجمع توقيعات الغائبين كما حدث فى جلسة النواب منتصف الأسبوع الماضي .

وأضاف فنوش : ” لقد ضغطنا على أنفسنا كثيراً، وبذلنا جهوداً متواصلة لحفز مجلس النواب كي يتخذ موقفا تاريخيا قد يشفع له ولكن دون جدوى “.

وكان مجلس النواب قد صوت يوم الإثنين على تمرير قانون الإستفتاء عبر تعديل الاعلان الدستوري الذي يحتاج 120 صوت ولكن العدد لم يحضر فقامت الرئاسة باعتماد التعديل عن طريق جمع توقيعات الأعضاء عن بعد بواسطة الإنترنت والرسائل النصية .

وقال أعضاء فى المجلس إن ماقاموا به لا يخالف القانون ولا اللائحة الداخلية بينما إتهمهم آخرون بأن ماحدث مخالف تماماً ويشكل واقعة جديدة .

وقد تناول عضو مجلس النواب صالح فحيمة صدور قانون الاستفتاء بعد ان تم اجراء التعديل الدستوري العاشر الذي نص على “تقسيم البلاد إلى ثلاثة دوائر لغرض اجراء الاستفتاء واشترط نسبة الاغلبية البسيطة للمقترعين في كل دائرة والابقاء على الشرط الدستوري السابق وهوأغلبية ثلثي المقترعين من عموم البلاد” .

وأضاف فحيمة في أخر تعليق له عبر صفحته الرسمية حول جلسة الخميس 13 سبتمبر الماضي أن مجلس النواب بهذا قد وضع الكرة في ملعب الشعب ليقول كلمته في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية وأن أي محاولة من أي نوع كانت للوقوف ضد اجراء عملية الاستفتاء هي محاولة من قبل المستفيدين من الوضع الراهن و الفوضى الحالية ، و ذلك لغرض تأخير موعد الانتخابات حتى يتسنى لهم تحصيل اكبر قدر من الاستفادة.

يجدر الأشارة بأن المصدر الوحيد اللذي تمت الأشارة فيه لتعديل الأعلان الدستوري بعد أقرار قانون الاستفتاء هي كلمة الناطق بأسم مجلس النواب عبدالله بليحق من خلال تسجيل مصور تحدث في نهايته عن التعديل فى تلك الجلسة التي يبث المجلس أي تسجيل مصور لها .

اما المحامية آمال بوقعيقيص فقالت بأن المواضيع الهامة مثل تعديل دستور أو إقرار قانون فأنه لا وجود لشيء إسمه التمرير بالتوقيعات لأن الأعراف والتشريعات البرلمانية قد حددت لهذه الحالات شرط التصويت وأجمعت كلها على انه يكون حضوري .

وختمت بأن هذا الأمر يجب أن يكون برفع الأيدي أو الأجابة بنعم او الوقوف وأن هذه هي الأختلافات وهي معروفة ولكن عدد الحضور لا خلاف عليه فقد يجوز التمرير في مواضيع مثل تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدا ذلك فأن خلاصة ماحدث من قبل مجلس النواب بالتصويت عن بُعد هو بدعة لا جذور لها في التشريعات ولا الأعراف النيابية وبأنه باطل وباطل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا