محاكمة مهربي البشر في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

شدد رئيس الاتحاد الأوروبي “دونالد تاسك”، على أهمية إدانة مهربي البشر في ليبيا وتقديمهم إلى العدالة، لافتًا إلى أنه لا يُمكن حل أزمة عالمية كأزمة الهجرة إلا بتكاتف الجهود وتحمل المسؤولية من طرف الجميع وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

مؤكدًا أن عدم الاستقرار في ليبيا جلب اهتمام العالم للمعاناة التي سببها تجار البشر والمهربين، موضحًا أن مجلس الأمن قد أعلن أسماء بعض من هؤلاء، داعياً إلى وجوب إدانتهم وتقديمهم للعدالة.

وأشار رئيس الاتحاد الأورووبي “دونالد تاسك”، إلى أن الاتحاد ساعد أكثر من 30 ألف مهاجر لمغادرة ليبيا، ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية، موضحًا أنَّ هذه المساعدة تحققت بفضل التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة.

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