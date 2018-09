ضحايا زلزال إندونيسيا تصل إلى 832 قتيلا ومخاوف من ازديادها

المتوسط:

بلغ عدد ضحايا زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في إندونيسيا اليوم الأحد، 832 قتيلا وتخشى السلطات أن يرتفع العدد أكثر فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى مناطق نائية انقطعت عنها الاتصالات والمساعدات.

وأفادت أنباء أن العشرات ما زالوا تحت أنقاض فندقين ومركز تجاري في مدينة بالو التي ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار بعد زلزال يوم الجمعة الذي بلغت قوته 7.5 درجة.

وقال موقع ديتيك دوت كوم الإخباري إن عمال الإنقاذ انتشلوا امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض فندق روا روا. وقال كو جيفري مالك الفندق لقناة مترو التلفزيونية يوم السبت إنه يُعتقد أن ما يصل إلى 60 شخصا محاصرون. وتجمع المئات عند المركز التجاري بحثا عن أحبائهم.

وتتأهب السلطات لما هو أسوأ لأن عدد القتلى إلى الآن من بالو وحدها بينما تأتي تقارير ببطء من دونجالا وهي منطقة يقطنها 300 ألف شخص وتقع إلى الشمال من بالو وهي أقرب إلى مركز الزلزال وكذلك من منطقتين أخريين.

وقال يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي إن عدد القتلى ربما يصل إلى آلاف.

