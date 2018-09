وزير الخارجية البريطاني السابق يهاجم «خطة تشيكرز»

المتوسط:

يسعى منتقدو خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى إجبارها على تغييرها، مما دفعهم لتكثيف جهودهم في هذا الصدد مما يضفي مزاجا ربما كان الأسوأ الذي يشهده مؤتمر لحزب المحافظين الذي تتزعمه ماي.

فقد خرج وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق ديفيد ديفيز للتقليل من شأن خطتها التي يطلق عليها اسم خطة تشيكرز قبل ستة أشهر فقط من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكبر تحول تشهده البلاد في السياسات الخارجية والتجارية منذ أكثر من 40 عاما.

ووصف جونسون خطتها بأنها ”مختلة“ وقال ديفيز إن مقترحاتها ”خاطئة“ في إطار هجوم منسق على رئيسة الوزراء التي تقوضت زعامتها الهشة بدرجة أكبر برفض الاتحاد الأوروبي لأجزاء من خطتها هذا الشهر.

وفي مدينة برمنجهام في وسط انجلترا حيث ينعقد مؤتمر حزب المحافظين حتى يوم الأربعاء تشاهد رئيسة الوزراء منافسين محتملين يسيرون أمام أعضاء الحزب وهي تدرك أن بعضا من أعضاء حزبها يعتقدون إنه يتعين عليها التنحي جانبا.

وقال جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي، لصحيفة صنداي تايمز ”شاركت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي على عكس رئيسة الوزراء“.

وأضاف ”على عكس رئيسة الوزراء فقد حاربت من أجل ذلك، أنا مؤمن به، وأعتقد أنه السبيل الصحيح لبلادنا وأعتقد أن ما يحدث الآن ليس هو ما وُعد به الناس في 2016“.

