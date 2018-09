«أكواريوس» عالقة في المياه المالطية خوفاً من الاحتجاز

قامت سفينة “أكواريوس” بتجنب إنزال 58 مهاجرا أنقذتهم قبالة ليبيا في مالطا وذلك خشية أن تحتجز على غرار سفن إنسانية عدة، وسط تنديد منظمات إنسانية بحملة منسقة لمنع عملياتها.

حيث وافقت مالطا على إنزال المهاجرين الـ 58، الذين سيتم توزيعهم على ألمانيا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا، لكن بعد قرار بنما نزع تسجيل السفينة لديها، بات يتعين على “أكواريوس” أن تبقى في المياه الدولية.

وبعد أن كانت مالطا لسنوات عديدة الميناء الأساسي للكثير من السفن الإنسانية الصغيرة العاملة قبالة ليبيا، خيبت مالطا آمال العديد من المنظمات الإنسانية التي أخلت سفنها، في حين ما زالت سفن المنظمات التي بقيت عاملة عالقة في مالطا.

