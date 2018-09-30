البطولة العربية للكاراتيه تختتم فعالياتها والفراعنة يتربعون على العرش

اختتمت البطولة العربية للكاراتيه اليوم الأحد، فعالياتها التي أقيمت في الصالة المغطاة "2" باستاد القاهرة ، بتربع لاعبي ولاعبات منتخب مصر على عرش البطولة برصيد 13 ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية لتأتي مصر في المرتبة الأولى في الترتيب العام والنهائي للبطولة.

وحصدت مصر الميداليات الذهبية في سيدات الكاتا الفردي، وسيدات الكاتا الجماعي ، وسيدات قتال تحت وزن 50 وتحت 55، وقتال تحت 61 ، ووزن 68.

وحصدت ذهبيات الرجال .. الكاتا الفردي ، والجماعي ، وقتال تحت 67 ، وتحت 75 ، وتحت 84 و فوق 84 ، وقتال جماعي.

وكانت الثلاث فضيات، في سيدات قتال جماعي ، ورجال تحت 55 وتحت 60 ، وبرونزية سيدات تحت 68.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد ذهبيتين ، و3 فضيات و 4 برونز، ثم منتخب تونس في المركز الثالث، برصيد ذهبية و3 فضيات وبرونزية.

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