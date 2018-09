جنايات القاهرة تأمر بإعادة محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع

المتوسط:

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأحد إن محكمة مصرية أمرت بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة المحظورة بدءا من السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وكانت عدة أحكام بالإعدام والسجن المؤبد قد صدرت ضد بديع في سلسلة محاكمات منذ عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن إعادة المحاكمة تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مكتب الإرشاد”، والتي حُكم فيها على 14 شخصا من بينهم بديع بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتحريض على القتل والشروع في قتل متظاهرين مناهضين للإخوان المسلمين قرب مقر الجماعة في يونيو حزيران 2013. وحُكم على أربعة آخرين بالإعدام في الحكم الصادر في فبراير شباط 2015.

وذكرت الوكالة أن من بين الاتهامات الجديدة “الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد”، في حين وجهت إلى اثنين من المتهمين اتهامات “بضرب أفضى إلى موت… وإحداث عمدا عاهة مستديمة… وكذلك اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية”.

ولم توضح الوكالة سبب تعديل الاتهامات، لكن القانون المصري يسمح بتعديل الاتهامات إذا ظهرت أدلة جديدة.

وتتعلق إعادة المحاكمة التي أمرت بها محكمة جنايات القاهرة بالمحتجزين فقط، ولا تشمل من يُحاكمون غيابيا.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن من بين أولئك الذين سيُعاد محاكمتهم أيضا خيرت الشاطر، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

